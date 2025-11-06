Прямо сейчас:
Новости Республики
В Крыму - «Горячая линия» по вопросам цифровой маркировки товаров
иллюстрация: пресс-служба администрации Ялты

В Крыму — «Горячая линия» по вопросам цифровой маркировки товаров

Опубликовал: КрымPRESS в Роспотребнадзор Крыма 13:02 06.11.2025

Территориальный отдел Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю по Южному берегу Крыма проводит «Горячую линию» по вопросам цифровой маркировки товаров, приуроченной ко Всемирному дню качества с 03 ноября 2025 года по 13 ноября 2025 года

Звоните по телефону +7 (978) 919-11-42

Время проведения консультаций: с 14:00 до 17:00 ежедневно в рабочие дни.

источник: пресс-служба администрации Ялты 

