В Крыму — «Горячая линия» по вопросам цифровой маркировки товаров

Время проведения консультаций: с 14:00 до 17:00 ежедневно в рабочие дни.

Территориальный отдел Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю по Южному берегу Крыма проводит «Горячую линию» по вопросам цифровой маркировки товаров, приуроченной ко Всемирному дню качества с 03 ноября 2025 года по 13 ноября 2025 года

Этот сайт использует файлы cookie и собирает персональные данные для улучшения работы сайта и анализа посещаемости. Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных и использование файлов cookie в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.