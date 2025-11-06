иллюстрация: пресс-служба администрации Ялты
В Крыму — «Горячая линия» по вопросам цифровой маркировки товаров
13:02 06.11.2025
Территориальный отдел Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю по Южному берегу Крыма проводит «Горячую линию» по вопросам цифровой маркировки товаров, приуроченной ко Всемирному дню качества с 03 ноября 2025 года по 13 ноября 2025 года
Звоните по телефону +7 (978) 919-11-42
Время проведения консультаций: с 14:00 до 17:00 ежедневно в рабочие дни.
источник: пресс-служба администрации Ялты
