В Крыму хотят разработать единую модель в работе сферы ЖКХ и тарифной политике

Проблемам сферы ЖКХ в Крыму было посвящено очередное совещание в республиканском Совмине.

К сожалению, сейчас покос травы, порубка сухостоя, уборка подъездов и проведение текущих малобюджетных ремонтных работ в значительной части муниципальных образований организована на достаточно низком уровне. Поэтому информация, которая будет озвучена на таких совещаниях, будет способствовать приведению к единой модели работы и единой тарифной политике деятельность управляющих компаний на территории Республики Крым, — рассказал Глава РК Сергей Аксёнов.

Глава Крыма подчеркнул, что в ходе совещаний будет поочередно рассмотрена работа лучших управляющих организаций в муниципальных образованиях Республики.

Подчеркиваю, что есть яркие примеры, когда за небольшую сумму оказывается большой спектр услуг, создаются нормальные условия для жизни людей. Будем искать практики хорошей и эффективной работы и ставить их в качестве примера, — сказал Глава РК.

Сергей Аксёнов подчеркнул, что штатная численность сотрудников муниципальных предприятий, занимающихся уборкой, должна быть в полном объеме доукомплектована.

Необходимо предусмотреть штатные единицы на озеленение, обработку газонов, покос травы и порубку сухих деревьев, и в общем содержание территорий в чистоте. Также зарплаты в этих подразделениях должны быть соответствующие: 20 тысяч рублей в месяц в сельской местности и 25 тысяч рублей в городах. При этом напоминаю, что уборка территорий — это обязательства муниципальных образований. При формировании бюджета в конце года необходимо предусматривать расходы на эти цели. Дотационным регионам будем оказывать помощь из республиканского бюджета, — добавил Глава Крыма.

Аксёнов обратил внимание на то, что качество уборки в муниципалитетах показывает уровень эффективности работы руководителей администраций. Глава РК заверил, что лично объедет регионы, чтобы пообщаться с жителями и убедиться в качестве очистки территорий. Он отметил неудовлетворительную работу администраций муниципалитетов в части составления реестра домовладений, пользующихся услугами ассенизаторов. По мнению Главы Республики, подавляющее большинство ответственных проигнорировали данную работу. По итогам будет проведено служебное расследование, ситуацию поручено исправить до 1 августа.

Глава Крыма уверен: одним из обязательных условий для качественной работы управляющих организаций является постоянная связь с жильцами для согласования всех вопросов, быстрое реагирование на жалобы. Он также поручил ускорить работу по проведению конкурсов по отбору управляющих организаций для МКД, процесс должен быть завершен в кратчайшие сроки.

Фото и материалы: Управление информации и пресс-службы Главы РК.