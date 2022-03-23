В Крыму хотят организовать масштабную фотовыставку «Лица украинского нацизма»

Председатель Госсовета РК Владимир Константинов провел заседание Попечительского совета Мемориального комплекса «Концлагерь «Красный», где обсуждался ход реализации грантового проекта «Концлагерь «Красный». Страницы памяти».

Как отметил глава крымского парламента, участники проекта – школьники, но его цель — привлечь внимание всех жителей полуострова к судьбам соотечественников — жертв нацистского террора, напомнить о необходимости общими усилиями противостоять фашизму и неонацизму.

Реализация грантового проекта открыла новые возможности Мемориала, показала готовность к освоению нестандартных форматов общения с посетителями комплекса. Благодарю всех участников проекта, следующим шагом в его развитии вижу активное продвижение видеосюжетов в СМИ и социальных сетях, — сказал Владимир Константинов.

По мнению Председателя Госсовета РК, грантовый проект вполне может повторить успех передвижной выставки «Нюрнбергский процесс», организованной крымским парламентом, попечительским советом Мемориального комплекса «Концлагерь «Красный» и Крымским юридическим институтом (филиалом) Университета прокуратуры Российской Федерации.

Уже создана вторая подобная выставка, посвященная истории концентрационного лагеря «Красный», ее тоже будут презентовать в школах Крыма. Считаю это логическим продолжением нашей патриотической работы, ведь Нюрнберг и «Красный» — две взаимосвязанных страницы трагической истории целого поколения. Следующим шагом может быть создание фотовыставки под условным названием «Лица украинского нацизма», посвященной современной ситуации в соседнем государстве, где эта «болезнь» общества прогрессирует. Обнажив истинную сущность новой нацистской реальности, мы покажем, что на самом деле произошло с Украиной, — озвучил инициативу Владимир Константинов, поручив разработку концепции Попечительскому совету мемориала.

Фото: пресс-служба Госсовета РК.

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