В Крыму хотят жестче наказывать рублем за загрязнение рек, озер и моря

На сегодня штрафы за нарушение водоохранного режима просто смешные.

В Крыму депутаты республиканского Госсовета поддержали законодательную инициативу, направленную на увеличение размеров штрафов за нарушение правил в области использования и охраны водных объектов в два раза. Соответствующий проект федерального закона «О внесении изменений в статью 8.13 КоАП РФ, внесённый Главой РК Сергеем Аксёновым, направлен в Государственную Думу.

В пояснительной записке к документу подчеркивается:

В Республике Крым в 2021 году вода большинства рек, впадающих в Чёрное море, характеризовалась по качеству как «условно чистая» (1 класс) (реки Кача, Биюк-Узенбаш, Кучук-Узенбаш, Черная), либо «слабо загрязнённая» (2 класс) (реки Альма, Бельбек, Дерекойка выше г. Ялта, Ускут, Улу-Узень). Сохранилась на уровне «загрязнённая» (3 класс) вода р. Дерекойка в черте г. Ялта и р. Демерджи в черте г. Алушта. В течение последних 2 лет вода р. Таракташ была низкого качества – «грязная» (4 класс). В 2021 году по сравнению с 2020 годом наблюдался рост загрязнённости воды соединениями цинка и железа до 2 и 3 ПДК. Возросло количество загрязняющих веществ от 7 до 10 из 14, используемых в комплексной оценке качества воды, и число случаев нарушения норматива органическими веществами от 33 до 71%, соединениями цинка и железа от 0% до 43% и 71%. Характерной для реки в 2021 году являлась загрязнённость воды органическими веществами соединениями железа, аммонийным азотом. Одними из основных правонарушителей правил в области использования и охраны водных объектов являются физические лица.

Отметим, что в ходе проверок в Крыму выявлено множество фактов самовольного сверхнормативного сброса гражданами канализационных сточных вод как в реки, так и прямо в море. В «зоне риска»: Алушта, Ялта, Феодосия, Судак, Симферополь, а также Симферопольский, Бахчисарайский, Кировский, Нижнегорский районы.

Антропогенными факторами, влияющими на качество питьевой воды в Республике Крым, является, среди прочего, сброс гражданами канализационных сточных вод в водные объекты, используемые в качестве источников питьевого и хозяйственно-бытового водопользования, — указывают авторы законопроекта. — В связи с изложенным, охрана водных объектов от загрязнений, засорений и истощения является одной из первостепенных задач государственной политики. Однако административные штрафы для граждан, установленные статьей 8.13 КоАП РФ, за нарушение правил охраны водных объектов не являются серьёзным наказанием. Максимальный штраф для граждан за нарушение водоохранного режима на водосборах водных объектов, которое может повлечь загрязнение указанных объектов или другие вредные явления, составляет всего от пятисот до одной тысячи рублей (ч.1 ст. 8.13 КоАП РФ), а за нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, засорение и (или) истощение, всего от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей (ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ). В таких условиях недобросовестные граждане, совершая указанные правонарушения, уплачивают штраф и продолжают осуществлять деятельность, нарушая правила охраны водных объектов.

Депутаты надеются, что кратное увеличение сумм штрафов приведет к сокращению количества правонарушений в области природоохранного законодательства.

Крымская законодательная инициатива поддержана правительством Республики Калмыкия, министерством природных ресурсов Краснодарского края, правительством Севастополя, администрацией Волгоградской области, правительством Ростовской области.

С тегами: экология Крыма