В Крыму и Севастополе предпринимаются совместные меры против распространения «китайского» коронавируса

В связи с неблагополучной ситуацией, связанной с новым коронавирусом в Китайской Народной Республике (КНР), Роспотребнадзором продолжается проведение комплекса противоэпидемических мероприятий, начатых в декабре прошлого года после появления первой информации о случаях заболевания в г. Ухань. В Крыму и Севастополе, сообщает межрегиональное управление Роспотребнадзора, предпринимаются все необходимые профилактические меры.

Администрациям пунктов пропуска и транспортным узлам направлена инструкция по проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами, подготовленную НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора. Организована работа по проведению дополнительных инструктажей для экипажей самолётов (бортпроводников), поездов, морских судов, пассажирских автобусов о действиях в случае выявления больного с симптомами новой коронавирусной инфекции (повышение температуры тела, наличие респираторных симптомов), — сообщили в крымском Роспотребнадзоре.

Кроме этого совместно с органами исполнительной власти в сфере здравоохранения Республики Крым и Севастополя проработаны алгоритмы взаимодействия, в случае выявления заболевших с подозрением на заражение новым видом коронавируса, проработан вопрос готовности госпитальной базы к приёму таких заболевших, проведена оценка запасов противовирусных препаратов, средств индивидуальной защиты, дезинфекционных средств.

Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) на территории Республики Крым и Севастополя не зарегистрировано. Ситуация находится на контроле.

Основные меры профилактики короновирусной инфекции следующие:

— при планировании зарубежных поездок уточнять эпидемиологическую ситуацию;

— не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты;

— употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду;

— не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных;

— использовать средства защиты органов дыхания (маски);

— мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приёмом пищи;

— при первых признаках заболевания, обращаться за медицинской помощью в лечебные организации, не допускать самолечения;

— при обращении за медицинской помощью на территории Российской Федерации информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания в КНР.

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополе рекомендует заранее планировать свои поездки и воздержаться от посещения Китая до стабилизации ситуации.