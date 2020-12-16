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В Крыму инвестор вложит почти полтора миллиарда рублей в яблоневые сады

В Крыму инвестор вложит почти полтора миллиарда рублей в яблоневые сады

Опубликовал: CrimeaPRESS в Инвестиции в Крым 20:41 16.12.2020

На сегодняшний день в Крыму функционирует 95 садоводческих предприятий. В одном из них, в Судаке инвестор заложил первую очередь яблоневого сада на площади 19,8 га. В планах – вторая очередь сдов на площади 16 га. В дальнейшем инвестиционный проект предполагает не только выращивание яблонь, но хранение и переработку. Для этих целей будет построено фруктохранилище мощностью 10 тысяч тонн и цех для переработки продукции.

О действующих в Крыму фруктохранилищах — ЗДЕСЬ.

Кроме того, в рамках социальных обязательств инвестор разрабатывает проект по капитальному ремонту Дома культуры в селе Грушевка и участвует в строительстве сетей уличного освещения сел Грушевка, Холодовка, Переваловка, — сообщили в Корпорации развития Республики Крым (КРРК).

Уточняется, что заявленный объем инвестиций в проект 1,3 млрд. рублей, в судакском регионе будет создано 368 постоянных рабочих мест.

В Крыму инвестор вложит почти полтора миллиарда рублей в яблоневые сады

Фото: пресс-служба КРРК.

В Крыму инвестор вложит почти полтора миллиарда рублей в яблоневые сады

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