В Крыму ищут мошеннические сайты «в кредитно-финансовой сфере»

Более 340 сайтов, используемых мошенниками в кредитно-финансовой сфере, заблокировано по требованию Генеральной прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По требованию Генеральной прокуратуры Роскомнадзором ограничен доступ к более чем 340 сайтам, используемым для совершения противоправных действий в кредитно-финансовой сфере, — говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что ведомство во взаимодействии с Банком России и Роскомнадзором принимает комплекс мер по пресечению распространения в российском сегменте интернета недостоверной общественно значимой информации. Генпрокуратура РФ направила в Роскомнадзор 54 требования об ограничении доступа к более чем 340 подобным информационным ресурсам, которые были удовлетворены, а противоправные сведения с интернет-ресурсов удалены либо доступ к ним ограничен.

Кроме того, информация Банка России направляется в МВД России для организации проверок по выявлению и пресечению преступной деятельности в интернете, в том числе осуществляемой из иностранных юрисдикций, мошенничества в области электронных платежей и иных компьютерных преступлений.

В настоящее время доследственные проверки организованы в Республике Крым, Красноярском крае, Белгородской, Кировской, Московской, Омской, Ростовской и Ярославской областях, — сообщили в Генпрокуратуре.

После определения местонахождения серверов, на которых размещена противоправная информация, материалы проверок направляются в территориальные подразделения органов внутренних дел.