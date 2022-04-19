В Крыму коечный фонд «ковидных» госпиталей сократили до семи сотен

В связи с уменьшением количества больных новой коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями, нуждающихся в госпитализации, в Крыму вновь сокращен коечный фонд. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минздрава.

На сегодняшний день в регионе функционирует 770 коек в 19 медицинских организациях. За последние сутки уменьшение коечного фонда произошло в Симферопольской городской клинической больнице №7, Керченской городской больнице №3, Евпаторийской городской больнице и других лечебных учреждениях. На сегодня развёрнутый коечный фонд занят на 68%, — отметили в министерстве здравоохранения РК.

Вместе с тем в ведомстве отметили, что в случае роста числа пациентов, которым требуется стационарное лечение, коечный фонд оперативно будет увеличен.

Также в минздраве РК проинформировали, что всего в Крыму по состоянию на текущую дату лечение против COVID-19 получают 950 человек, из которых 426 пациентов находятся на амбулаторном лечении и 524 – на стационарном. Из продолжающих лечение в тяжелом и крайне тяжелом состоянии находятся 83 пациента, 298 больных получают оксигенотерапию.

Фото и материалы: пресс-служба министерства здравоохранения РК.