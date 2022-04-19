реклама крым
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В Крыму коечный фонд «ковидных» госпиталей сократили до семи сотен

crimeapress_news



реклама в крыму


В Крыму коечный фонд «ковидных» госпиталей сократили до семи сотен

В Крыму коечный фонд «ковидных» госпиталей сократили до семи сотен

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:39 19.04.2022

В связи с уменьшением количества больных новой коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями, нуждающихся в госпитализации, в Крыму вновь сокращен коечный фонд. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минздрава.

На сегодняшний день в регионе функционирует 770 коек в 19 медицинских организациях. За последние сутки уменьшение коечного фонда произошло в Симферопольской городской клинической больнице №7, Керченской городской больнице №3, Евпаторийской городской больнице и других лечебных учреждениях. На сегодня развёрнутый коечный фонд занят на 68%, — отметили в министерстве здравоохранения РК.

Вместе с тем в ведомстве отметили, что в случае роста числа пациентов, которым требуется стационарное лечение, коечный фонд оперативно будет увеличен.

Узнайте больше:  О Зеленском, его состоянии и шайке, с которой договариваться не о чем. Взгляд из Крыма

Также в минздраве РК проинформировали, что всего в Крыму по состоянию на текущую дату лечение против COVID-19 получают 950 человек, из которых 426 пациентов находятся на амбулаторном лечении и 524 – на стационарном. Из продолжающих лечение в тяжелом и крайне тяжелом состоянии находятся 83 пациента, 298 больных получают оксигенотерапию.

Фото и материалы: пресс-служба министерства здравоохранения РК.


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.