В Крыму коронавируса нет, а вот «обычные» грипп и ОРВИ лютуют

По информации межрегионального управления Роспотребнадзора, в Крыму уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями остаётся высоким, однако с небольшим темпом прироста.

В Республике Крым (период с 24.02.2020 по 01.03.2020) заболело респираторными инфекциями 11043 человека, показатель на 10 тысяч/населения 57,7. Относительно к эпидемическому порогу заболеваемость остаётся выше на 46,6%. В Севастополе респираторными инфекциями заболели 1884 человека показатель на 10 тысяч/населения 42,5 Заболеваемость ниже уровня эпидемического порога на 19,4%, — сообщили в Роспотребнадзоре.

Учитывая продолжающийся высокий уровень заболеваемости респираторной патологией среди организованных детей, по рекомендациям территориальных отделов Роспотребнадзора применяются ограничительные меры по приостановлению образовательного процесса в отдельных классах школ и групп в дошкольных учреждениях. Так за прошедшую неделю в Республике Крым частично учебный процесс приостанавливался в 46 школах, в которых на карантин были закрыты 85 классов, в 23 дошкольных учреждениях были закрыты 28 групп. 9 школ республики приостанавливали учебный процесс полностью. В Севастополе в 22 школах города были закрыты 47 классов.

И в Роспотребнадзоре, и в министерстве здравоохранения РК еще раз уточнили: ни одного случая заболевания коронавирусой инфекцией на территории Крымского полуострова не зафиксировано.

Министерство здравоохранения Республики Крым призывает жителей республики и гостей полуострова обращаться за информацией только к официальным источникам и не распространять недостоверные публикации в социальных сетях, — обратились к гражданам медики.

Официальные данные таковы: на территории Республики Крым под домашним наблюдением медиков остаются 58 человек, прибывших из неблагополучных по коронавирусу стран. Еще трое госпитализированы и обследуются.