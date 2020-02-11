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В Крыму коронавируса нет, но два человека «под особым контролем»
Фото: ФБ

В Крыму коронавируса нет, но два человека «под особым контролем»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:56 11.02.2020

Девять человек, прибывшие в Крым из Китая с катаральными явлениями, прошли обследование на коронавирус. Двое из них все еще находятся под присмотром медиков. Об этом сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

За весь период наблюдения лиц, вернувшихся из КНР в Крым, катаральные явления были выявлены у девятерых, из них два в Севастополе. Все они пришли скрининговые исследования, по которым был получен отрицательный результат. Это свидетельствует о том, что на территории республики сегодня случаев коронавируса нет, — сказала Пеньковская.

На сегодня под медицинским наблюдением остаются два человека.

Они находятся в инфекционных стационарах. По ним зарегистрированы 37 контактных лиц, которые также под наблюдением. Шесть из них отстранены от работы и находятся дома, — добавила Пеньковская.

Она подчеркнула: в Крыму (включая Севастополь) коронавируса нет. Таких случаев заболеваний не выявлено. Отметим, что эпидпорог по ОРВИ и гриппу в Крыму превышен на треть.

В Крыму коронавируса нет, но два человека «под особым контролем»

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