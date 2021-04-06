В Крыму ликвидируют «цифровое неравенство»

Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что до конца этого года для обеспечения Интернетом малых населённых пунктов по всей России установят более тысячи базовых станций. К Сети будут подключены, в том числе образовательные организации, фельдшерско-акушерские пункты, органы государственной власти и местного самоуправления.

Приоритет для нас – устранение цифрового неравенства и обеспечение к 2030 году интернетом населения на всей территории страны, включая самые удаленные ее уголки. Это отразится на качестве жизни малых поселений, — отметил Вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

А что в Крыму?

В рамках национального проекта «Цифровая экономика» в Крыму в 2020 году осуществлено подключение к сети «Интернет» 131 социального объекта. Ещё 132 – подключат в текущем году, — сообщила начальник Главного управления по реализации национальных проектов в Крыму Наталья Писарева.

На полуострове создаются уникальные единые телекоммуникационные комплексы. Например, в прошлом году в Симферополе в пилотном режиме установили первый таксофон на солнечной батарее. Его особенность в том, что система с расширенным функционалом может включать в себя в зависимости от задачи: телефон, сеть wi-fi, систему оповещения о ЧС. Летом начнется их установка по Крыму. Оператор связи «Миранда-медиа» за 6-7лет должен установить более 1200 таксофонов с доступом на номера Крыма и Севастополя. Более чем в 150 крымских поселках, где до сих пор нет Интернета, через установку будет доступна и сеть Wi-Fi. Позже эта сеть может быть использована и для организации системы оповещения на случай ЧС. Речь идет о населенных пунктах, где живут от 100 до 500 человек.

Кроме того, для повышения качества связи в Крыму в прошлом году приступили к покрытию мобильной связью автодороги «Таврида» и железной дороги «Керчь-Джанкой-Симферополь».

По решению Правительства в этом году из эксплуатации выведут все таксофоны в населённых пунктах с численностью населения более тысячи человек и все таксофоны в населённых пунктах с численностью населения менее тысячи человек, трафик по которым в 2020 году составлял менее 1 минуты в месяц.

По информации Центра управления регионом РК.