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В Крыму - массированная DDoS-атака на крупных операторов связи
фото: pikist.com

В Крыму — массированная DDoS-атака на крупных операторов связи

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:02 23.07.2025

В Крыму абонентам связи могут быть недоступны некоторые сервисы из-за массированной DDoS-атаки на крупных операторов связи. Об этом предупредили в мининформе республики.

В Крыму осуществляется массированная DDoS-атака на крупных операторов фиксированной связи. Технические специалисты проводят все необходимые мероприятия, – сказано в сообщении.

При этом уточняется, что некоторые сервисы могут быть периодически недоступны для абонентов.

Это не первый случай массированных атак на мобильных операторов в Крыму. 25 декабря оператор связи «Миранда-медиа» подвергся DDoS-атакам. В связи с этим у некоторых пользователей наблюдались временные технические сложности с доступом к сервисам, включая мобильный интернет. Работа провайдера была восстановлена в тот же день. 11 января кибератаки повторились. В этот раз они коснулись ряда крупных операторов фиксированной связи. В июне прошлого года интернет-провайдеры боролись с киберпреступниками в течение нескольких дней.

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источник: РИА Новости Крым 

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