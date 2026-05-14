В Крыму МЧС проверяет берег и акваторию 349 пляжей
фото: пресс-служба МЧС Крыма

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:44 14.05.2026

В Крыму спасатели к началу курортного сезона исследуют берег и акваторию 349 пляжей, уже проверены 320 пляжных территорий. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал замначальника Главного управления – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым Игорь Скуртул.

В этом году под декларирование у нас попадает 349 пляжных зон. Уже задекларированы — там проверены как береговая линия, так и акватория — территории 320 пляжей. Проблемных вопросов нет, — сказал Скуртул, отметив, что потенциально опасных находок в этом году не больше, чем за аналогичный прошлогодний период.

Матросы-спасатели уже прошли обучение и готовы к курортному сезону, добавил он.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что большинство пляжей Севастополя, которые примут гостей этим летом, уже обследованы водолазами, но непосредственно перед стартом купального сезона будет проведено повторное обследование.

источник: РИА Новости Крым

