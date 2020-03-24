В Крыму могут начать выпуск дезинфекционных средств

В ходе очередного заседания оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Крыму зашла речь о дезинфекционных средствах. В аптеках их уже нет, в торговых точках их мало, да еще и по заоблачным ценам. Одна из причин – на полуострове подобных производств нет. Но… они могут появиться.

Предприятиями парфюмерной промышленности активно прорабатывается вопрос производства косметических дезинфекционных средств на основе эфирных масел или гидролатов. В настоящее время уже проводятся лабораторные испытания, — сказал крымский премьер Юрий Гоцанюк.

Речь идет о «Крымской розе» и Алуштинском эфиромасличном заводе.