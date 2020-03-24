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В Крыму могут начать выпуск дезинфекционных средств
Фото: Top.st

В Крыму могут начать выпуск дезинфекционных средств

Опубликовал: CrimeaPRESS в Здравоохранение Крыма 11:20 24.03.2020

В ходе очередного заседания оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Крыму зашла речь о дезинфекционных средствах. В аптеках их уже нет, в торговых точках их мало, да еще и по заоблачным ценам. Одна из причин – на полуострове подобных производств нет. Но… они могут появиться.

Предприятиями парфюмерной промышленности активно прорабатывается вопрос производства косметических дезинфекционных средств на основе эфирных масел или гидролатов. В настоящее время уже проводятся лабораторные испытания, — сказал крымский премьер Юрий Гоцанюк.

Речь идет о «Крымской розе» и Алуштинском эфиромасличном заводе.

В Крыму могут начать выпуск дезинфекционных средств

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