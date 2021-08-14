penoplex
Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | Прокуратура Крыма и Севастополя | В Крыму молодой человек не сдержал эмоций и… убил отчима

crimeapress_news



«Верево Сити»
В Крыму молодой человек не сдержал эмоций и… убил отчима
Иллюстрация: i3vestno.ru

В Крыму молодой человек не сдержал эмоций и… убил отчима

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 20:12 14.08.2021

В Крыму Белогорский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Судебным разбирательством установлено, что 13 ноября прошлого года между подсудимым, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и его отчимом произошел конфликт. В ходе ссоры молодой человек, взяв со стола нож, нанес мужчине им несколько ударов в живот. От полученных ранений отчим обвиняемого скончался в центральной районной больнице, — рассказали в прокуратуре РК.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил молодого человека к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, злоумышленник должен будет выплатить потерпевшей стороне компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.

В Крыму молодой человек не сдержал эмоций и… убил отчима

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.