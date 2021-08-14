В Крыму молодой человек не сдержал эмоций и… убил отчима

В Крыму Белогорский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Судебным разбирательством установлено, что 13 ноября прошлого года между подсудимым, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, и его отчимом произошел конфликт. В ходе ссоры молодой человек, взяв со стола нож, нанес мужчине им несколько ударов в живот. От полученных ранений отчим обвиняемого скончался в центральной районной больнице, — рассказали в прокуратуре РК.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил молодого человека к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, злоумышленник должен будет выплатить потерпевшей стороне компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.