Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | Прокуратура Крыма и Севастополя | В Крыму мужики поспорили «по пьяной лавочке» — один скончался, второго будут судить

crimeapress_news

реклама в крыму
В Крыму мужики поспорили «по пьяной лавочке» - один скончался, второго будут судить
Фото: Pavlofox, pixabay.com

В Крыму мужики поспорили «по пьяной лавочке» — один скончался, второго будут судить

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 12:47 22.01.2021

В Крыму перед судом предстанет житель Бахчисарайского района, обвиняемый в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть 32-летнего мужчины.

Прокуратура Бахчисарайского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), — сообщили в прокуратуре.

По версии следствия, в октябре 2020 года, обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поспорил с потерпевшим о возможности последнего переносить физические нагрузки, в том числе удары в область живота. В ходе спора молодой человек нанес один удар кулаком в область туловища, чем причинил потерпевшему тупую травму живота, в результате чего последний скончался через несколько дней в медицинском учреждении.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Бахчисарайский районный суд для рассмотрения по существу.

В Крыму мужики поспорили «по пьяной лавочке» - один скончался, второго будут судить

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.