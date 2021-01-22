В Крыму мужики поспорили «по пьяной лавочке» — один скончался, второго будут судить

В Крыму перед судом предстанет житель Бахчисарайского района, обвиняемый в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть 32-летнего мужчины.

Прокуратура Бахчисарайского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), — сообщили в прокуратуре.

По версии следствия, в октябре 2020 года, обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поспорил с потерпевшим о возможности последнего переносить физические нагрузки, в том числе удары в область живота. В ходе спора молодой человек нанес один удар кулаком в область туловища, чем причинил потерпевшему тупую травму живота, в результате чего последний скончался через несколько дней в медицинском учреждении.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Бахчисарайский районный суд для рассмотрения по существу.