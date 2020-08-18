В Крыму на базе горбольницы Армянска развернут инфекционный «ковидный» госпиталь

На базе ГБУЗ РК «Центральная городская больница г. Армянска» развернут инфекционный госпиталь. Учреждение переведено в новый режим работы в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики Крым от 11.08.2020 №1966. Об этом сообщает пресс-служба республиканского минздрава. Уточняется новая маршрутизация пациентов.

Согласно действующей схеме маршрутизации предусматривается, что больные терапевтического, неврологического и педиатрического профилей госпитализируются в ГБУЗ РК «Центральная городская больница г. Красноперекопска». В случае отсутствия мест в учреждении больные терапевтического профиля будут госпитализированы в ГБУЗ РК «Первомайская центральная районная больница». Также в Первомайскую ЦРБ предусмотрена госпитализация больных инфекционного профиля, за исключением пациентов с новой коронавирусной инфекцией, — говорится в сообщении. — Кроме того, больные психиатрического профиля будут госпитализироваться в ГБУЗ РК «Крымская республиканская клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н.И. Балабана», наркологического профиля – в ГБУЗ РК «Крымский научно-практический центр наркологии». Вместе с тем, предусмотрена госпитализация больных акушерско-гинекологического профиля в ГБУЗ РК «Джанкойская центральная районная больница».

Отмечается, что данная «пертурбация» — плановое мероприятие. ГБУЗ РК «Центральная городская больница г. Армянска» входит в перечень учреждений, осуществляющих лечение пациентов с коронавирусной инфекцией. Перечень утвержден приказом Министерства здравоохранения Республики Крым от 23.04.2020 №1001 «О дополнительных мерах по обеспечению готовности коек для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией».

Напомним, ранее Глава Крыма Сергей Аксёнов призвал не принимать во внимание слухи о «второй волне коронавируса» в Крыму, «карантине» и прочих «ограничениях».