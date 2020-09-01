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В Крыму на карантин закрылся Республиканский госпиталь для ветеранов войн  
Фото: минздрав РК

В Крыму на карантин закрылся Республиканский госпиталь для ветеранов войн  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:56 01.09.2020

Госпитализация временно приостановлена – коронавирус!

В соответствии с предписанием Территориального отдела по г.Симферополю и Симферопольскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю ГБУЗ РК «Крымский республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн» переведен в закрытый режим работы. Госпитализация временно приостановлена.

Пациенты с подтвержденным диагнозом новая коронавирусная инфекция переведены в другие медицинские организации для оказания профильной помощи. По информации администрации учреждения, на данный момент проводятся дополнительные противоэпидемические мероприятия совместно с представителями Роспотребнадзора.

Вместе с тем, постоянно проводится мониторинг состояния здоровья сотрудников и пациентов госпиталя, обследования методом ПЦР. В учреждении в полном объеме имеются средства для проведения дополнительных противоэпидемических мероприятий, средства индивидуальной защиты, — отметили в республиканском минздраве.

Ранее о вспышке коронавирусной инфекции в симферопольском госпитале сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.

Один из очагов – это один из госпиталей для ветеранов, уже туда занесли заразу, там разовая вспышка по 16, по 20 человек в день. Боремся за каждого человека, слава богу, тяжелых пока нет, — рассказал глава региона.

В Крыму на карантин закрылся Республиканский госпиталь для ветеранов войн  

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