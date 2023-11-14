В Крыму на строительстве спорткомплекса украли 14 миллионов рублей

В Крыму республиканская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора предприятия. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2021 году между фирмой, возглавляемой обвиняемым, и государственным бюджетным учреждением Республики Крым «Спортивная школа № 5» заключен контракт на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Симферопольском районе. Стоимость договора составила 211 млн. рублей.

Введя в заблуждение заказчика, директор общества предоставил акты выполненных работ, содержащие недостоверные сведения. На основании указанных документов на расчетный счет фирмы было необоснованно перечислено более 14 млн рублей, которыми обвиняемый распорядился по своему усмотрению, — рассказали в крымской прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд города Симферополя для рассмотрения по существу.