В Крыму наградили медработников, находящихся на передовой борьбы с коронавирусом

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов принял участие в торжественной церемонии награждения медицинских работников государственными наградами. Он выразил глубокую признательность всем медикам за тяжелый и благородный труд, любовь к людям и глубокую преданность своей профессии.

Хочется выразить слова благодарности нашим врачам, медицинским работникам, младшему и среднему медицинскому персоналу. Сложно переоценить вашу роль, особенно в нынешних условиях. Вы сейчас находитесь на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией, работаете в сложных условиях, самоотверженно и добросовестно выполняете свой долг, проходя множество испытаний на прочность. Именно эта самоотверженность, желание помочь окружающим, побороться за их жизни и здоровье заслуживают глубочайшего уважения. Благодаря вам спасены тысячи жизней, и слова благодарности – это самое малое, что можно сделать для вас, — сказал Глава Крыма.

По словам Сергея Аксёнова, слаженная командная работа всей системы крымского здравоохранения позволяет удержать ситуацию с коронавирусом в Крыму под контролем.

Глава РК подчеркнул, что всесторонняя поддержка медицинских работников, обеспечение комфортных условий труда всегда были приоритетными задачами федеральных и республиканских властей.

Аксёнов вручил медицинским сотрудникам заслуженные награды. Крымские медработники отмечены: государственной наградой РФ «Орден Пирогова», государственной наградой РФ «Медаль Луки Крымского», медалью «За доблестный труд», почетными грамотами Совета министров Республики Крым, благодарностью Главы Республики Крым и отличительными знаками Главы Республики Крым.

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