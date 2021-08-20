В Крыму наградили спасателей, отличившихся при ликвидации природных ЧС

Глава РК Сергей Аксёнов наградил участников ликвидации последствий ЧС, связанной с обильным выпадением осадков в Крыму.
Аксёнов поблагодарил крымчан за мужество, профессионализм, слаженную самоотверженную работу при ликвидации последствий ЧС.
Сегодня мы собрались, чтобы поздравить лишь некоторых из тех, кто принимал участие в ликвидации последствий ЧС. Эти награды – малая часть благодарности всех крымчан. Надеюсь, что впредь мы не будем допускать возникновения подобных чрезвычайных ситуаций, а если они возникнут – совместно ответим на вызов. Низкий поклон за вашу работу, спасибо вам огромное, друзья, — сказал Глава Крыма.
Он вручил знаки отличия Республики Крым – Благодарности Главы Республики Крым и отличительные знаки «Часы от Главы Республики Крым» – работникам социальной сферы и ремонтно-строительных организаций, водителям и машинистам крымских предприятий, спасателям и пожарным, студентам-волонтерам, инженерам, военным, энергетикам и газовщикам.
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