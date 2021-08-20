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В Крыму наградили спасателей, отличившихся при ликвидации природных ЧС

В Крыму наградили спасателей, отличившихся при ликвидации природных ЧС

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:11 20.08.2021

Глава РК Сергей Аксёнов наградил участников ликвидации последствий ЧС, связанной с обильным выпадением осадков в Крыму.

В Крыму наградили спасателей, отличившихся при ликвидации природных ЧС

Аксёнов поблагодарил крымчан за мужество, профессионализм, слаженную самоотверженную работу при ликвидации последствий ЧС.

В Крыму наградили спасателей, отличившихся при ликвидации природных ЧС

Сегодня мы собрались, чтобы поздравить лишь некоторых из тех, кто принимал участие в ликвидации последствий ЧС. Эти награды – малая часть благодарности всех крымчан. Надеюсь, что впредь мы не будем допускать возникновения подобных чрезвычайных ситуаций, а если они возникнут – совместно ответим на вызов. Низкий поклон за вашу работу, спасибо вам огромное, друзья, — сказал Глава Крыма.

В Крыму наградили спасателей, отличившихся при ликвидации природных ЧС

Он вручил знаки отличия Республики Крым – Благодарности Главы Республики Крым и отличительные знаки «Часы от Главы Республики Крым» – работникам социальной сферы и ремонтно-строительных организаций, водителям и машинистам крымских предприятий, спасателям и пожарным, студентам-волонтерам, инженерам, военным, энергетикам и газовщикам.

В Крыму наградили спасателей, отличившихся при ликвидации природных ЧС

Больше фото — ЗДЕСЬ.

В Крыму наградили спасателей, отличившихся при ликвидации природных ЧС

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