В Крыму наградили спасателей, отличившихся при ликвидации природных ЧС

Глава РК Сергей Аксёнов наградил участников ликвидации последствий ЧС, связанной с обильным выпадением осадков в Крыму.

Аксёнов поблагодарил крымчан за мужество, профессионализм, слаженную самоотверженную работу при ликвидации последствий ЧС.

Сегодня мы собрались, чтобы поздравить лишь некоторых из тех, кто принимал участие в ликвидации последствий ЧС. Эти награды – малая часть благодарности всех крымчан. Надеюсь, что впредь мы не будем допускать возникновения подобных чрезвычайных ситуаций, а если они возникнут – совместно ответим на вызов. Низкий поклон за вашу работу, спасибо вам огромное, друзья, — сказал Глава Крыма.