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В Крыму наказали водителя автобуса, по чьей вине в ДТП пострадали люди
Иллюстративное фото: vidsboku.com

В Крыму наказали водителя автобуса, по чьей вине в ДТП пострадали люди

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 13:25 04.06.2021

В Крыму Ленинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего водителя автобуса — жителя Ставропольского края. Судом он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 264 УК Российской Федерации (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

В ходе судебного разбирательства установлено, что ранее судимый за незаконный оборот наркотиков мужчина 2 сентября 2017 года, находясь в состоянии наркотического опьянения, управлял рейсовым автобусом «Неоплан», осуществлявшим движение по маршруту «Феодосия — Керчь». Незадолго после выезда из г. Керчи водитель не справился с управлением, допустив выезд автобуса за пределы проезжей части, после чего транспортное средство столкнулось с бетонными блоками и опрокинулось, — напомнили обстоятельства дела в прокуратуре.

В результате ДТП пострадали 8 пассажиров автобуса, из них двое получили травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Подсудимый вину не признал, пояснив, что съезд автобуса произошел не по его вине, а в результате разгерметизации колеса. Кроме того, пояснял, что в состоянии опьянения не находился, — отметили в прокуратуре.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя, личности подсудимого и обстоятельств совершенного преступления назначил виновному наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

Злоумышленник лишен права управления транспортными средствами на срок 3 года. Приговор в законную силу не вступил.

В Крыму наказали водителя автобуса, по чьей вине в ДТП пострадали люди

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