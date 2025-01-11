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В Крыму намерены изучить влияние разлива мазута в Керченском проливе
иллюстрация: pxhere.com

В Крыму намерены изучить влияние разлива мазута в Керченском проливе

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:23 11.01.2025

Крымские ученые начнут комплексное изучение влияния разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе на рыбу, моллюсков и других морских обителей, в особенности на виды, подверженные промышленному лову, сообщил ТАСС и.о. заведующего кафедрой зоологии и аквакультуры Крымского федерального университета (КФУ) им. В.И. Вернадского Владимир Подопригора.

Наш университет начал собирать команду ученых, мы приглашаем профессоров из других вузов: в частности, Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского и Керченский институт рыбного хозяйства. Мы будем исследовать все возможные виды рыб и других обителей Черного моря (планктон, моллюсков). Чем больше гидробионтов мы охватим, тем будет лучше, — сказал он.

По словам профессора, сейчас КФУ имеет все необходимое оборудование и лабораторные ресурсы для исследований. Команду ученых будут составлять биологи и химики: биологи будут вскрывать особей и осматривать, в частности, кишечник и жабры на предмет патологий. Далее ткани будут передавать химикам, задача которых проверить наличие накопления тяжелых металлов и других веществ.

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Подобная работа должна проводиться постоянно и в течение нескольких лет, считает Подопригода:

Я думаю, что в ближайшие лет пять нам нужно будет мониторить ситуацию, чтобы понимать, что происходит. 

источник: ТАСС

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