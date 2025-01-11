В Крыму намерены изучить влияние разлива мазута в Керченском проливе

Наш университет начал собирать команду ученых, мы приглашаем профессоров из других вузов: в частности, Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского и Керченский институт рыбного хозяйства. Мы будем исследовать все возможные виды рыб и других обителей Черного моря (планктон, моллюсков). Чем больше гидробионтов мы охватим, тем будет лучше, — сказал он.

По словам профессора, сейчас КФУ имеет все необходимое оборудование и лабораторные ресурсы для исследований. Команду ученых будут составлять биологи и химики: биологи будут вскрывать особей и осматривать, в частности, кишечник и жабры на предмет патологий. Далее ткани будут передавать химикам, задача которых проверить наличие накопления тяжелых металлов и других веществ.

Подобная работа должна проводиться постоянно и в течение нескольких лет, считает Подопригода:

Я думаю, что в ближайшие лет пять нам нужно будет мониторить ситуацию, чтобы понимать, что происходит.

источник: ТАСС