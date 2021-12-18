В Крыму наркодельцы получили суровый приговор: 32 года лишения свободы на двоих

Верховный суд Республики Крым вынес приговор по уголовному делу в отношении двух жителей Алтайского края. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

В суде установлено, что подсудимые изготовили в подсобном помещении на территории домовладения, расположенного в одном из районов Республики, крупную партию наркотического средства. Преступная деятельность злоумышленников была пресечена в июле 2021 года сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю, из незаконного оборота изъято свыше 6 кг мефедрона, — рассказали в прокуратуре.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимым наказания в виде 17 лет и 15 лет лишения свободы. Местом отбывания наказания определена колония строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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