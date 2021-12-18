добавить объявление
Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | Суды Крыма | В Крыму наркодельцы получили суровый приговор: 32 года лишения свободы на двоих

crimeapress_news



реклама в крыму
В Крыму наркодельцы получили суровый приговор: 32 года лишения свободы на двоих
Иллюстрация: euroradio.fm

В Крыму наркодельцы получили суровый приговор: 32 года лишения свободы на двоих

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 20:02 18.12.2021

Верховный суд Республики Крым вынес приговор по уголовному делу в отношении двух жителей Алтайского края. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

В суде установлено, что подсудимые изготовили в подсобном помещении на территории домовладения, расположенного в одном из районов Республики, крупную партию наркотического средства.

Преступная деятельность злоумышленников была пресечена в июле 2021 года сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю, из незаконного оборота изъято свыше 6 кг мефедрона, — рассказали в прокуратуре.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимым наказания в виде 17 лет и 15 лет лишения свободы. Местом отбывания наказания определена колония строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

В Крыму наркодельцы получили суровый приговор: 32 года лишения свободы на двоих

Узнайте больше:  Полномочия главы Администрации Песчановского сельского поселения Бахчисарайского района РК прекращены

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.