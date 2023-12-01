В Крыму наркокурьер попался с двумя килограммами «синтетики»

В Крыму прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере).
По версии следствия, обвиняемый договорился еще с одним лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о незаконной деятельности по сбыту запрещенных веществ. В апреле 2023 года он прибыл в город Славянск-на-Кубани, извлек из тайника оптовую партию наркотического средства производного N-метилэфедрона массой почти 2 кг.
Наркотики он перевез в Республику Крым, где на территории Симферопольского района оборудовал тайник, после чего отправился в город Ялту, где и был задержан работниками полиции, — рассказали в МВД по РК.
С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Ялтинский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит длительный срок заключения.
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С тегами: прокуратура Крыма и Севастополя