В Крыму наркокурьер попался с двумя килограммами «синтетики»

В Крыму прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый договорился еще с одним лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, о незаконной деятельности по сбыту запрещенных веществ. В апреле 2023 года он прибыл в город Славянск-на-Кубани, извлек из тайника оптовую партию наркотического средства производного N-метилэфедрона массой почти 2 кг.

Наркотики он перевез в Республику Крым, где на территории Симферопольского района оборудовал тайник, после чего отправился в город Ялту, где и был задержан работниками полиции, — рассказали в МВД по РК.