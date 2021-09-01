В Крыму нарушитель избил лесников. Что решил суд

В Крыму Белогорский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 58-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК Российской Федерации (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Судом установлено, что в конце ноября прошлого года в ходе проведения рейда по выявлению нарушений лесного законодательства на территории Пристепного участкового лесничества Белогорского района сотрудниками Государственного казенного учреждения Республики Крым «Юго-Восточное объединенное лесничество» выявлен автомобиль марки «УАЗ» с возможными нарушителями. В ходе длительной погони из указанного автомобиля вышел подсудимый, который применил физическое насилие в отношении сотрудников лесничества и воспрепятствовал дальнейшему преследованию, — сообщили в прокуратуре РК.

Интересно, что в 2017 году мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ. Теперь суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил жителя района к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.