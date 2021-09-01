Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | Прокуратура Крыма и Севастополя | В Крыму нарушитель избил лесников. Что решил суд

crimeapress_news



«Верево Сити»
В Крыму нарушитель избил лесников. Что решил суд
Иллюстрация: gorcom36.ru

В Крыму нарушитель избил лесников. Что решил суд

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 19:56 01.09.2021

В Крыму Белогорский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 58-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК Российской Федерации (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Судом установлено, что в конце ноября прошлого года в ходе проведения рейда по выявлению нарушений лесного законодательства на территории Пристепного участкового лесничества Белогорского района сотрудниками Государственного казенного учреждения Республики Крым «Юго-Восточное объединенное лесничество» выявлен автомобиль марки «УАЗ» с возможными нарушителями. В ходе длительной погони из указанного автомобиля вышел подсудимый, который применил физическое насилие в отношении сотрудников лесничества и воспрепятствовал дальнейшему преследованию, — сообщили в прокуратуре РК.

Интересно, что в 2017 году мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ. Теперь суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил жителя района к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

В Крыму нарушитель избил лесников. Что решил суд

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.