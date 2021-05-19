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В Крыму неизвестные рыбаки изощренно прячут трупы убитых ими дельфинов

В Крыму неизвестные рыбаки изощренно прячут трупы убитых ими дельфинов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:58 19.05.2021

Несколько трупов дельфинов, к которым привязали камни, обнаружены в Крыму. Об этом сообщили в республиканском центре спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное море».

Веревку на хвост — и привязать к камню. Так рыболовный промысел заметает следы, прячет последствия своей деструктивной деятельности в Черном море, — отмечают экологи.

А вот и подводные съемки. Слабонервным и впечатлительным не смотреть. На всякий случай, 18+.

Важно, что попавшие на видео несколько тел животных — лишь часть жестоко убитых дельфинов, которых обнаружили сотрудники «Безмятежного моря». Увы, основной враг черноморских дельфинов – человек. Точнее рыбаки.

За время работы Центра «Безмятежное Море» были учтены уже 2167 выбросов дельфинов на побережье Крыма, большинство которых погибло из-за прилова в рыболовные сети, прежде всего – жаберные и отцеживающие (траловые). По данным исследований, менее 10% дельфинов впоследствии оказываются выброшенными на сушу, остальные 90% опускаются на дно моря; плавучесть зависит от степени упитанности и наличия в лёгких воздуха. Для того, чтобы тело наверняка утонуло и не всплыло в ходе разложения (а значит, не было затем найдено на берегу), некоторые рыбаки топят их с грузом (как эту афалину) или наносят проникающие ранения в брюшную полость, — подчеркнули в Центре «Безмятежное море».

Крымские экологи-общественники направили большой отчёт о результатах мониторинга в Федеральное агентство по рыболовству и Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии, включая эти материалы.

В Крыму неизвестные рыбаки изощренно прячут трупы убитых ими дельфинов

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