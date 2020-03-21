В Крыму нет случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Официальные данные

Соцсети — хуже паникеров на фронте. Опять же паникеров (на фронте же) можно поставить к стенке, а некоего анонима, с фейковой страницы, бота иди просто «обиженного на жизнь» можно только забанить, но не остановить. И если кем-то где-то поставлена задача: «нагнетать», будьте уверены, «мы все умрем» будет плодиться на страницах и пабликах, аж бегом. Последний фейк – в Крыму есть заболевшие коронавирусной инфекцией. Дальше – больше, можно вычитать и про «350 заболевших», ахти, «власти все скрывают»… Слушайте, ну не ведитесь вы на поводу о провокаторов люди! Нет оснований не доверять официальной информации.

Если я официального заявления не делал, значит, на территории Крыма коронавируса нет… Прошу не дублировать информацию, не переспрашивать. На территории Крыма коронавируса нет, — заявил сегодня на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции Глава РК Сергей Аксёнов.

Не верите политикам? Поверьте медикам, санитарным врачам.

Под медицинским наблюдением находится 417 человек, за весь период мониторинга прошли обследование на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) — 1187 человек, положительных результатов лабораторных исследований не выявлено, — сообщает крымское управление Роспотребнадзора.

В стационарах Крыма и Севастополя — 21 человек с признаками респираторной вирусной инфекцией прибывшие из неблагополучных стран. Проводятся необходимые анализы. Ситуация остается на строгом контроле Межрегионального управления Роспотребнадзора.