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 В Крыму никак не могут «победить» очереди в поликлиниках
Скриншот: Вести

В Крыму никак не могут «победить» очереди в поликлиниках

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:55 20.01.2021

Глава РК Сергей Аксёнов поручил разобраться в ситуации, связанной с очередями в поликлиниках, и разделить потоки, чтобы не допустить распространения коронавируса в Крыму. В «черном списке» — Керчь и Евпатория.

Самое большое количество обращений по очередям в поликлиниках Керчи и Евпатории. К сожалению, эти вопросы ещё не решены. Министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко выезжает во все проблемные поликлиники для решения вопроса с очередями, чтобы в одном коридоре не находились больные и здоровые. Эту работу нужно выполнить, – сказал Аксёнов.

Он в очередной раз акцентировал внимание крымчан на необходимости соблюдения самодисциплины и требований Роспотребнадзора, в том числе соблюдения масочного режима.

В Крыму никак не могут «победить» очереди в поликлиниках

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