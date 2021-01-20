В Крыму никак не могут «победить» очереди в поликлиниках

Глава РК Сергей Аксёнов поручил разобраться в ситуации, связанной с очередями в поликлиниках, и разделить потоки, чтобы не допустить распространения коронавируса в Крыму. В «черном списке» — Керчь и Евпатория.

Самое большое количество обращений по очередям в поликлиниках Керчи и Евпатории. К сожалению, эти вопросы ещё не решены. Министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко выезжает во все проблемные поликлиники для решения вопроса с очередями, чтобы в одном коридоре не находились больные и здоровые. Эту работу нужно выполнить, – сказал Аксёнов.

Он в очередной раз акцентировал внимание крымчан на необходимости соблюдения самодисциплины и требований Роспотребнадзора, в том числе соблюдения масочного режима.