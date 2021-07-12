В Крыму обнаружили лихорадку Западного Нила

В Джанкойском районе санитарные врачи подозревают случаи заражения лихорадкой Западного Нила. Об этом сообщил начальник территориального отдела по Джанкойскому району Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и г. Севастополю Денис Смирнов. Пробы крови заболевших отправлены на исследование.

По Джанкойскому району случаи пока лабораторно не подтверждены, две сыворотки крови доставлены в лабораторию на исследование и только после того, как диагноз будет подтвержден, можно будет говорить, что заболевание имеет место. Но, тем не менее, даже по предварительному диагнозу службой приняты все необходимые меры, — рассказал Смирнов.

Энтомологи провели обследование территорий с отбором проб на анализ. На данный момент результаты исследований биотопов отрицательные. Кроме того, на территории района были приняты меры по проведению дезинсекции.

Приняты решения о проведении дезинсекции водоемов, заболоченных территорий, а также образовательных заведений и территорий возле многоквартирных домов. Также были даны поручения о проведении покосов травы, — уточнили в Роспотребнадзоре.

По информации администрации Джанкойского района. С 12 июля в Джанкое началась ларвицидная обработка городских территорий.

В первую очередь, специалистам предстоит обработать общегородские территории и места массового скопления людей. Использоваться будут только инсектицидные средства, разрешенные для применения в природных станциях, — отметили в администрации.

В понедельник были обработаны от комаров: центральный парк, сквер по ул. Ленина, общегородская зона по пер. Фабричному, ул. Крымская (вдоль консервного завода), общегородская зона по ул. Восточная, д. 121, детские и спортивные площадки по ул. Московская, стадион ул. Московская, общегородская зона по ул. Толстого, д. 17, общегородская зона по ул. Первомайская, д. 68, сквер Кутузова, спортивная площадка по ул. Щорса, общегородская зона по ул. Промышленная, д. 36. Общая площадь обработки составила 85 330 кв. метров. Работы продолжаются.

Лихорадка Западного Нила — острое трансмиссивное инфекционное (вирусное) заболевание, передающееся комарами и протекающее с поражением лимфатических узлов, высыпаниями на коже и серозным воспалением мозговых оболочек. Переносчиками вируса являются комары и клещи. Лихорадка Западного Нила имеет отчётливую сезонность — с июня по октябрь, когда условия для развития комаров наиболее благоприятны. Интересно, что чаще заболевают люди молодого возраста. Специфической вакцины от лихорадки Западного Нила не разработано. Неспецифические меры профилактики сводятся к предупреждению укусов комаров и присасывания клещей, а также к их раннему удалению.