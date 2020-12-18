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В Крыму официально отрыли новый медцентр – республиканскую больницу им. Семашко

В Крыму официально отрыли новый медцентр – республиканскую больницу им. Семашко

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:21 18.12.2020

Сегодня в Крыму был официально открыт многопрофильный республиканский медицинский центр ГБУЗ Республики Крым «Крымская республиканская клиническая больница имени Н.А. Семашко». По факту, он работает уже несколько дней и в нем проходят лечение почти 400 пациентов.

В Крыму официально отрыли новый медцентр – республиканскую больницу им. Семашко

В торжественном мероприятии приняли участие Глва РК Сергей Аксёнов, спикер крымского парламента Владимир Константинов, министр здравоохранения Республики Александр Остапенко, другие официальные лица. Высоких гостей встречала главный врач Крымской республиканской клинической больницы имени Семашко Валентина Фурсова.

Сегодня очень значимое и долгожданное событие. Мы открываем один из самых современных медицинских центров не только Крыма, но и всего Юга России. Открытие нового медицинского учреждения такого высокого уровня укрепит нашу систему здравоохранения, — сказал Глава Крыма.

В Крыму официально отрыли новый медцентр – республиканскую больницу им. Семашко

По информации Сергея Аксёнова, по поручению Президента РФ Владимира Путина из федеральн6ого бюджета на строительство объекта было выделено более 10 млрд. рублей.

Несмотря на то, что были затянуты сроки поставки оборудования, на сегодняшний день больница уже приняла первых пациентов, здесь проходят лечение около 400 человек, рассчитана на 734 койки, — сказал Глава Республики.

В Крыму официально отрыли новый медцентр – республиканскую больницу им. Семашко

Сергей Аксёнов подчеркнул, что центр оснащен наиболее современной техникой.

Больница – это уникальный объект, установлены 2 аппарата МРТ, 2 ангиографических комплекса, 2 компьютерных томографа,  много другого высокотехнологичного оборудования. Данный центр предоставит нашим высококвалифицированным специалистам возможность поработать на современнейшем оборудовании и поможет спасти жизни множества крымчан, — добавил Аксёнов.

В Крыму официально отрыли новый медцентр – республиканскую больницу им. Семашко

Он выразил благодарность всем, кто участвовал в строительстве и вводе в эксплуатацию данного важного объекта.

В Крыму официально отрыли новый медцентр – республиканскую больницу им. Семашко

В свою очередь, Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов отметил, что больница меняет облик Крыма.

Открытие пришлось на пик борьбы с коронавирусом. Убежден, что команда крымских медиков способна одержать победу над этим вирусом… Медицинский центр — мирового уровня, он оснащен самым современным оборудованием. Здесь работает опытный коллектив медиков, на мой взгляд — лучшая команда Крыма. Задача врачей — обеспечить самый высокий уровень медицинского обслуживания. Уверен, больница станет флагманом здравоохранения полуострова, — подчеркнул спикер крымского парламента.

В Крыму официально отрыли новый медцентр – республиканскую больницу им. Семашко

Министр здравоохранения РК Александр Остапенко  поздравил крымчан с исключительным событием – открытием многопрофильного республиканского центра. Министр отметил, что в центре оказывается высококвалифицированная современная помощь крымчанам.

В Крыму официально отрыли новый медцентр – республиканскую больницу им. Семашко

Почетные гости осмотрели помещения Крымской республиканской клинической больницы имени Семашко: кабинет приема терапевта, кабинет ультразвуковой диагностики, кабинет магнитно-резонансной томографии, кабинет компьютерной томографии, рентгенодиагностический кабинет, кабинет отделения интенсивной терапии (реанимации).

В Крыму официально отрыли новый медцентр – республиканскую больницу им. Семашко

Сергей Аксёнов уточнил, что по поручению Президента в Ялте и Феодосии будут построены новые больницы, на данный момент уже разрабатывается техническая документация, готовится обоснование.

Президентом было принято решение по инициативе республиканских властей. Так, в Феодосии очень старая больница, которой более 100 лет, ее практически невозможно реконструировать. Городскими властями был выделен участок земли для строительства новой больницы на 450 койко-мест. Планируется, что в 2021 году будет готовиться проектная документация. Также по поручению Главы государства ФМБА построит больницу в Ялте, — рассказал Глава РК.

В Крыму официально отрыли новый медцентр – республиканскую больницу им. Семашко

Сергей Аксёнов отметил, что до конца 2020 года будет обеспечен дополнительный общественный транспорт, который будет ездить до больницы. По словам Главы Крыма, министерство транспорта уже ведет работу в данном направлении с администрацией города Симферополя.

В Крыму официально отрыли новый медцентр – республиканскую больницу им. Семашко

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.

В Крыму официально отрыли новый медцентр – республиканскую больницу им. Семашко

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