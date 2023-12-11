В Крыму оштрафовали недобросовестного подрядчика. Сумма многомиллионного штрафа впечатляет

В Крыму Джанкойская межрайонная прокуратура провела поверку исполнения требований законодательства о контрактной системе. Установлено, что государственным бюджетным учреждением здравоохранения Республики Крым «Джанкойская центральная районная больница» заключен государственный контракт на выполнение работ по строительству модульных фельдшерско-акушерских пунктов в селах Яснополянское, Соленое Озеро, Ковыльное, Медведевка. Срок исполнения контрактов был запланирован на апрель 2023 года, однако подрядной организацией работы своевременно выполнены не были.

Ввиду выявленных нарушений прокурор в отношении юридического лица вынес постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства), — сообщили в прокуратуре.

По результатам рассмотрения предприятие оштрафовано более чем на 11,3 млн. рублей. В настоящее время работы по строительству модульных фельдшерско-акушерских пунктов продолжаются.