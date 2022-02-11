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В Крыму осудили браконьеров. Поохотились на кабана
Фото: pikist.com

В Крыму осудили браконьеров. Поохотились на кабана

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 20:25 11.02.2022

В Крыму прокуратура Бахчисарайского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении троих местных жителей. Судом они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная группой по предварительному сговору).

В суде установлено, что подсудимые осуществляли охоту вблизи села Высокое с грубым нарушением законодательства, применяя огнестрельное оружие и передвигаясь по угодьям на механическом транспортном средстве. В результате противоправных действий подсудимыми было добыто животное – дикий кабан (самка), — рассказали подробности в прокуратуре.

Приговором Бахчисарайского районного суда, принятым с учетом позиции государственного обвинителя, двум подсудимым назначены наказания в виде 3 лет лишения свободы, еще одному – 2 лет. Наказания назначены условно с испытательными сроками в 2 и 1 год соответственно. Приговор в законную силу не вступил.

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