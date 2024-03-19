В Крыму осудили водителя, по вине которого погибли пассажиры авто. 8 лет колонии

В Крыму прокуратура Симферопольского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя региона. Он признан виновным по п. «б» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение смерти двух лиц, сопряженное с оставлением места его совершения). Об этом ДТП ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

Установлено, что молодой человек в начале октября 2023 года в ночное время, управляя автомобилем «Шкода», перевозил 5 пассажиров. Двигаясь по трассе «Таврида» со скоростью 170 км/ч, в районе села Левадки Симферопольского района при осуществлении поворота направо подсудимый не справился с управлением автомобилем, допустив его опрокидывание. После дорожно-транспортного происшествия молодой человек скрылся с места его совершения. В результате ДТП два пассажира автомобиля «Шкода» от полученных травм скончались, — напомнили в прокуратуре.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, приговорил молодого человека к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Он лишен права управления транспортными средствами на 3 года. Приговор в законную силу не вступил.