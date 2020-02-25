В Крыму освободили украинских браконьеров. Будут «возвращать на родину»

Украинские рыбаки-браконьеры, задержанные в Азовском море за незаконную добычу камбалы-калкан, отпущены на свободу. Пока они находятся в Крыму. Об этом сообщил народный депутат Украины Павел Мельник.

Украинские рыбаки Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов, которые были задержаны в Азовском море, освобождены. По телефону Максим Терехов связался с родными и сообщил, что состояние всех рыбаков хорошее, и они морем планируют идти домой на собственном судне, – написал Мельник в Facebook.

Информацию подтвердила уполномоченный по правам человека в Республике Крым Лариса Опанасюк.

Сегодня в 00:00 закончился срок административного ареста. По окончании срока их освободили. Никаких жалоб и претензий у них не было, они написали расписку о том, что никаких претензий не имеют. Сейчас пограничники решают вопрос, как они будут отправлены на Украину, – рассказала она.

Напомним, 16 февраля Керченский городской суд арестовал украинских рыбаков-браконьеров на 10 суток.