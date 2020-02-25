Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В Крыму освободили украинских браконьеров. Будут «возвращать на родину»

crimeapress_news

В Крыму освободили украинских браконьеров. Будут «возвращать на родину»
Скриншот: Погрануправление ФСБ

В Крыму освободили украинских браконьеров. Будут «возвращать на родину»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:22 25.02.2020

Украинские рыбаки-браконьеры, задержанные в Азовском море за незаконную добычу камбалы-калкан, отпущены на свободу. Пока они находятся в Крыму. Об этом сообщил народный депутат Украины Павел Мельник.

Украинские рыбаки Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов, которые были задержаны в Азовском море, освобождены. По телефону Максим Терехов связался с родными и сообщил, что состояние всех рыбаков хорошее, и они морем планируют идти домой на собственном судне, – написал Мельник в Facebook.

Информацию подтвердила уполномоченный по правам человека в Республике Крым Лариса Опанасюк.

Сегодня в 00:00 закончился срок административного ареста. По окончании срока их освободили. Никаких жалоб и претензий у них не было, они написали расписку о том, что никаких претензий не имеют. Сейчас пограничники решают вопрос, как они будут отправлены на Украину, –  рассказала она.

Напомним, 16 февраля Керченский городской суд арестовал украинских рыбаков-браконьеров на 10 суток.

В Крыму освободили украинских браконьеров. Будут «возвращать на родину»

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.