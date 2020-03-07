В Крыму открыли две станции «Скорой помощи»

В Крыму: в селе Медведево (близ Евпатории) и в селе Кировское (в Черноморском районе) открылись новые пункты постоянного базирования бригад скорой медицинской помощи.

Модульные здания были приобретены и установлены в рамках реализации ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов». Объекты соответствуют стандартам и нормативам, действующим на территории Российской Федерации, — сообщили в минздраве РК.

Напомним, всего в 2019 году было установлено 22 модульных постоянного базирования СМП в регионах. Общая стоимость мероприятий по закупке и установке составила порядка 265 млн. рублей.