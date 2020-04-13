В Крыму отменили апрельскую плату за аренду республиканской собственности

Глава РК Сергей Аксёнов отменил апрельскую плату за аренду республиканской собственности для предприятий, которые не работают в Крыму из-за введенных в связи с предотвращением распространения коронавируса ограничений.

Мной принято решение о полной отмене в апреле арендной платы за имущество, находящееся в республиканской собственности, для предприятий и организаций, которые простаивают из-за ситуации с коронавирусом. Для работающих предприятий арендная плата за такое имущество будет снижена на 50%, — сообщил Аксёнов.

По его словам, такие же меры будут предприняты и в отношении имущества муниципальной собственности в городах и районах Крыма, имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий.

Подчеркиваю, что речь пока идет только об апреле, дальше будем смотреть по ситуации, – добавил Аксёнов. – Отдельно будем обсуждать подход к частным арендодателям. Правительство республики готово поддержать тех из них, кто согласится освободить от арендной платы предпринимателей, попавших в сложное положение в связи с мерами по предупреждению распространения коронавируса.

Напомним, до 30 апреля в Крыму действует режим повышенной готовности, который предполагает остановку деятельности многих предприятий и организаций, а также самоизоляцию граждан.