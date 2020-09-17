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В Крыму первые прививки от коронавируса будут сделаны медикам
Фото: pixabay.com

В Крыму первые прививки от коронавируса будут сделаны медикам

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:20 17.09.2020

В Крыму первые вакцины от коронавируса (полученные вчера) получат медики, работающие в «ковидных» госпиталях. Им первыми на полуострове сделают двойную прививку.

В первую очередь это будут медицинские работники, работающие в «ковидных» госпиталях, потому что у них наибольший риск заражения, несмотря на все принимаемые меры инфекционной безопасности. После того как мы провакцинируем всех наших медицинских работников, мы уже будем рассматривать вопрос о вакцинации населения, — сообщил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.

Напомним, первая мини-партия вакцины «Спутник V», поступившая в Крым, рассчитана на 21 человека. Всего в «ковидных» госпиталях в Республике работает около тысячи медиков. В ближайшее время будет получена основная партия вакцины – порядка 3 тысяч доз. Есть нюанс: для хранения противокоронавирусной вакцины необходимо специальное холодильное оборудование.

В Крыму первые прививки от коронавируса будут сделаны медикам

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