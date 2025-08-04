В Крыму пляжные территории регулярно мониторят

Ялтинский регион — лидер по приему гостей, пляжный отдых для которых доступен на 75 пляжах. В этом купальном сезоне в Ялте работает открытый после реконструкции бывшего пляжа санатория «Донбасс» — пляж «Изумрудный». Открыт Tavrida Beach – пятый по счету сектор Массандровского пляжа, обновлен пляж филиала ФГБУ «Детский медицинский центр» — санаторий «Гурзуфский». После берегоукрепительных работ и восстановления набережных принимают гостей просторные пляжи в Кореизе и Кацивели. Однако, есть ряд системных задач, которые важно решать оперативно.

Важно чтобы курортная столица была примером для других регионов. Услуги на пляжах должны оказываться легально, должно быть обеспечено наличие кассовых аппаратов, выдача чеков. По итогам мониторинга видим, что уборка пляжей удовлетворительна, большая часть пляжей работает в соответствии с установленными регламентами, обеспечена работа матросов-спасателей, установлены душевые, туалеты и раздевалки, есть условия для отдыха маломобильных граждан, — сказал министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий.

В соответствии с поручением Главы Республики Крым при мониторинге работы пляжей особое внимание было уделено работе НТО, наличию на них необходимых документов, размещению лежаков на пляже, а также возможности для безналичной оплаты услуг, предоставляемых пользователями пляжей. Учитывалось количество матросов-спасателей и наличие у них удостоверений, соблюдение действующих с этого года новых правил эксплуатации пунктов проката маломерных судов. Они должны быть внесены в схему торговых объектов на территории муниципального округа, обозначены коридоры для выхода судна в море, обеспечено дежурство матросами-спасателями на пункте. Все меры направлены в первую очередь на обеспечение безопасного и комфортного отдыха на воде.

По итогам сезона мы готовим ряд поправок и предложений в работу пляжей. Для тех, кто хочет работать легально и законно — будут предоставлены такие условия, с теми, кто по итогам купального сезона не справился с задачей, договоры будут расторгнуты, — отметил Сергей Ганзий.

Мониторинг работы пляжных территорий проводится на регулярной основе во всех курортных регионах республики до конца проведения купального сезона.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК