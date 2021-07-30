В Крыму по 30 объектам Федеральной целевой программы (ФЦП) – отставание

Глава РК Сергей Аксёнов рассказал, что в рамках Федеральной целевой программы (ФЦП) «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2024 года» в 2021 году реализуется 320 мероприятий. По словам Главы Крыма, на данный момент отставание фиксируется по 30 объектам, однако в течение ближайших месяцев все отставания будут ликвидированы.

По ФЦП в этом году мы реализуем 320 мероприятий. Отставание по 30 объектам, только в 10% случаев. В общем, с точки зрения всех технологий и подходов к стройке, всё нагоним в течение двух месяцев. Отставания по этому году не будет. Объем средств на освоение в районе 36-38 млрд рублей, – сказал Аксёнов.

Как сообщил Вице-премьер России Марат Хуснуллин, проблемы при реализации ФЦП общие по всему Южному федеральному округу. Одна из них – сезонный наплыв туристов, которые создают большую нагрузку на инженерные сети и дороги.

Для Южного федерального округа характерна сезонность работ, связанных с туризмом. Много туристов приезжают – это хорошо, но в то же время это дает большую нагрузку на инженерную инфраструктуру, на дорожное строительство. Надо, чтобы загрузка была равномерна в течение года. Что для Крыма очень важно, потому что летом – большой сезон, а зимой работы нет. Поэтому надо загрузку отелей смотреть и какие-то дополнительные виды бизнеса развивать, чтобы была равномерная загрузка в течение года, — отметил Хуснуллин.

Ранее сообщалось, что за первое полугодие текущего года кассовое исполнение ФЦП составило 40%. Федеральная целевая программа социально-экономического развития Крыма и Севастополя включает 637 объектов, общий размер финансирования составляет 702,3 млрд. рублей.