В Крыму почти в 2,5 раза выросло количество безналичных операций

В первом полугодии 2021 года в Республике Крым было совершено более 138 млн операций по оплате товаров и услуг с использованием банковских карт на сумму более 74 млрд рублей. Эти показатели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились в 2,4 и 2 раза соответственно. Доля безналичных операций составила 87,5% от общего числа действий с использованием банковских карт.

Интерес к безналичным операциям в Крыму растет не только у граждан, но и у бизнеса. Особенно показательна динамика в санаторно-курортной сфере региона: большинство объектов размещения и торговых точек в курортном сезоне текущего года предоставили возможность жителям и гостям полуострова оплачивать услуги безналично. Предприятия региона начали использовать Систему быстрых платежей, в частности – оплату товаров и услуг с помощью QR-кодов, что очень удобно. В селах и поселках в свою очередь увеличивается количество терминалов для удобства оплаты ЖКХ и иных услуг, – цитирует пресс-служба управляющего Отделением по Республике Крым Южного ГУ Банка России Ирину Яблучанскую.

По данным на 1 июля 2021 года, на территории Республики Крым выдано более 2,4 млн банковских карт, функционируют около 2 тысяч банкоматов и более 41 тысячи электронных терминалов. Общее количество эквайрингового оборудования за год выросло почти на 45%. Для сравнения, прирост такого оборудования на территории Южного федерального округа составил около 12%, в Российской Федерации – 7%.