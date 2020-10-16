В Крыму почтили память погибших в Керченском политехническом колледже

17 октября – скорбная дата для Керчи и всего Крыма. День глубокой печали по погибшим 15 студентам и 6 сотрудникам Керченского политехнического колледжа, ставшим жертвами циничного, жестокого, бессмысленного преступления, совершённого в такой же осенний день 2018 года.

Траурная церемония прошла в канун трагической даты у памятного знака, установленного у колледжа.

Учащиеся и педагоги, представители властей и общественности возложили цветы к памятному знаку и почтили память погибших минутой молчания, вспомнив всех поименно:

Бакланова Светлана Юрьевна

Бакланова Анастасия Вячеславовна

Кудрявцева Лариса Борисовна

Моисеенко Александр Владимирович

Устенко Людмила Александровна

Грищенко Ольга Николаевна

Болдина Ксения

Лазарев Владислав

Лавринович Алексей

Перепелкин Егор

Лысенко Руслан

Карымов Роман

Керова Алина

Журавлева Анна

Флоренский Никита

Демчук Виктория

Пипенко Данил

Вердибоженко Владислав

Джураев Ренат

Степаненко Сергей

Чегерест Дарья.

В память о трагедии завтра во всех храмах города проведут молебны. Все желающие могут принести цветы в памятному знаку напротив входа в политехнический колледж. Возложение цветов и венков также пройдет на городском кладбище Керчи, где похоронены погибшие.

Фото: пресс-служба администрации Керчи и KERCH.COM.RU.