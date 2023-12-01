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В у подсчитали ущерб, нанесенный рисоводству из-за перекрытия Северо-ского канала

В Крыму подсчитали ущерб, нанесенный рисоводству из-за перекрытия Северо-Крымского канала

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 15:07 01.12.2023

Сто миллионов рублей.

Крым не испытывает проблем с водоснабжением, несмотря на прекращение работы Северо-Крымского канала. Об этом сообщил Глава Республики Сергей Аксёнов, отвечая на вопрос в ходе интервью в программе «7 дней в деталях» на радио «Спутник в Крыму».

Сергей Аксёнов пояснил, что Счастливенское и Загорское водохранилища полностью обеспечивают потребности городского округа Ялта, водохранилища Алушты – Кутузовское и Изобильненское – тоже заполнены.

Впервые за десять лет из Изобильненского водохранилища проводился технический сброс воды, – отметил Глава Крыма.

Сергей Аксёнов также добавил, что прекращение работы Северо-Крымского канала нанесло значительный ущерб сельскому хозяйству, в частности, рисоводству, который оценивается в 100 млн. рублей. Рисоводческие предприятия, по его информации, получат компенсацию в полном объеме.

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