В Крыму подвели итоги экологической акции «ЕлкоВорот»

В минувшее воскресенье, 24 января, в Крыму состоялась экологическая акция «ЕлкоВорот». Жителям полуострова предлагалось не выбрасывать ели, которые они приобретали для празднования нового года, а сдавать их на переработку. Организаторами выступили волонтеры из НКО «Добро мира – волонтеры Крыма», информационную поддержку обеспечил Центр управления регионом (ЦУР) Республики Крым. Акция проходит третий год подряд и, по мнению организаторов, людей, готовых помочь природе, становится все больше.

Кроме Симферополя, где было 22 точки сбора, пункты были развернуты в Севастополе, Алуште и Красногвардейском районе. Четырехчасовую смену с 11:00 до 15:00 отстояли более 100 добровольцев самого разного возраста.

Большинство крымчан очень активно участвуют в экологических акциях и относятся к ним позитивно. С уверенностью могу сказать, что данное мероприятие будет проводиться и дальше. Это первый шаг к раздельному сбору ТКО в Симферополе, — рассказал директор ГУП РК «Крымэкоресурсы» Денис Попко.

В рамках акции в Симферополе волонтеры собрали 556 елок. Побит прошлогодний рекорд.

Все деревья отправятся на переработку: из иголок сделают эфирное масло, а из древесины – мульчу. Часть дров мы отдадим нуждающимся, — рассказала ЦУРу организатор акции Вероника Нечаева.

Волонтеров радует, что с каждым разом в мероприятии участвует всё больше крымчан. Смысл акции – не только в раздельном сборе отходов, но и в том самом «круговороте»: мульча – отличное удобрение для саженцев. Вот и получается, что старые, отжившие деревья после переработки дадут новую жизнь новым деревьям, помогут сохранению зелёного баланса региона

Мы за то, чтобы крымчане приобретали искусственные ели. И предлагаем всем принимать участие в мероприятиях по сохранению экологии. Например, в 2020 году мы вместе с неравнодушными гражданами высадили на полуострове порядка 70 тысяч единиц лесных растений. В дальнейшем объемы увеличатся, — отметил начальник Управления лесного хозяйства и воспроизводства лесов министерства экологии и природных ресурсов РК Сергей Водолазкин.

Ну а экологи общественники обещают: «ЕлкоВорот» обязательно случится и в начале следующего года.

Фото: ЦУР, ВК, ЁлкоВорот 2021 | ЭКО-акция в Крыму