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В Крыму подвели итоги экологической акции «ЕлкоВорот»

В Крыму подвели итоги экологической акции «ЕлкоВорот»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:49 25.01.2021

В минувшее воскресенье, 24 января, в Крыму состоялась экологическая акция «ЕлкоВорот». Жителям полуострова предлагалось не выбрасывать ели, которые они приобретали для празднования нового года, а сдавать их на переработку. Организаторами выступили волонтеры из НКО «Добро мира – волонтеры Крыма», информационную поддержку обеспечил Центр управления регионом (ЦУР) Республики Крым. Акция проходит третий год подряд и, по мнению организаторов, людей, готовых помочь природе, становится все больше.

В Крыму подвели итоги экологической акции «ЕлкоВорот»

Кроме Симферополя, где было 22 точки сбора, пункты были развернуты в Севастополе, Алуште и Красногвардейском районе. Четырехчасовую смену с 11:00 до 15:00 отстояли более 100 добровольцев самого разного возраста.

Большинство крымчан очень активно участвуют в экологических акциях и относятся к ним позитивно. С уверенностью могу сказать, что данное мероприятие будет проводиться и дальше. Это первый шаг к раздельному сбору ТКО в Симферополе, — рассказал директор ГУП РК «Крымэкоресурсы» Денис Попко.

В Крыму подвели итоги экологической акции «ЕлкоВорот»

В рамках акции в Симферополе волонтеры собрали 556 елок. Побит прошлогодний рекорд.

Все деревья отправятся на переработку: из иголок сделают эфирное масло, а из древесины – мульчу. Часть дров мы отдадим нуждающимся, — рассказала ЦУРу организатор акции Вероника Нечаева.

В Крыму подвели итоги экологической акции «ЕлкоВорот»

Волонтеров радует, что с каждым разом в мероприятии участвует всё больше крымчан. Смысл акции – не только в раздельном сборе отходов, но и в том самом «круговороте»: мульча – отличное удобрение для саженцев. Вот и получается, что старые, отжившие деревья после переработки дадут новую жизнь новым деревьям, помогут сохранению зелёного баланса региона

Мы за то, чтобы крымчане приобретали искусственные ели. И предлагаем всем принимать участие в мероприятиях по сохранению экологии. Например, в 2020 году мы вместе с неравнодушными гражданами высадили на полуострове порядка 70 тысяч единиц лесных растений. В дальнейшем объемы увеличатся, — отметил начальник Управления лесного хозяйства и воспроизводства лесов министерства экологии и природных ресурсов РК Сергей Водолазкин.

В Крыму подвели итоги экологической акции «ЕлкоВорот»

Ну а экологи общественники обещают: «ЕлкоВорот» обязательно случится и в начале следующего года.

В Крыму подвели итоги экологической акции «ЕлкоВорот»

Фото: ЦУР, ВК, ЁлкоВорот 2021 | ЭКО-акция в Крыму

В Крыму подвели итоги экологической акции «ЕлкоВорот»

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