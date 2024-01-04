В Крыму подвели итоги развития отрасли здравоохранения в 2023 году

Министр здравоохранения РК Константин Скорупский рассказал об итогах развития отрасли здравоохранения в Крыму за 2023 год.

Финансирование отрасли здравоохранения Республики Крым в 2023 году составило 69,1 млрд рублей., в том числе на модернизацию региональной инфраструктуры здравоохранения и совершенствование материально-технической базы медицинских организаций было направлено 9,1 млрд. рублей, — сообщил министр.

В ходе реализации ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов» и национального проекта «Здравоохранение»:

— выполнено 187 капитальных ремонтов объектов здравоохранения;

— введено в эксплуатацию 82 объекта нового строительства, в том числе 67 фельдшерско-акушерских пунктов и 15 врачебных амбулаторий;

— приобретено 52 единицы автомобилей для медицинских организаций первичного звена здравоохранения;

— осуществлена поставка 46 единиц автомобилей скорой медицинской помощи;

— поставлено 16 единиц передвижных медицинских комплексов разного назначения;

— закуплено 196 единиц медицинского оборудования.

Развитие существенно повысило качество предоставляемой медицинской помощи и эффективность деятельности системы здравоохранения.

В 2023 году более 14 тысяч крымчан получили высокотехнологичную медицинскую помощь, из них свыше 8 тысяч пациентов было пролечено в медорганизациях Крыма. Внедрено более 10 новых уникальных методик диагностики и лечения, которые ранее не проводились в регионе, — отметил глава минздрава РК.

Годовой план по профилактическим медицинским мероприятиям выполнен на 103% — 1 079 683 человека прошли диспансеризацию или профилактический медицинский осмотр.

К четырем ранее созданным центрам амбулаторной онкологической помощи открыт пятый ЦАОП г. Керчь. Всего за текущий год в центрах амбулаторной онкологической помощи получили медицинскую помощь порядка 60 тысяч человек.

Активно развивается медицинская реабилитация, в рамках которой реабилитационную помощь получили более 9 тысяч пациентов, в том числе свыше 2 тысяч детей.

Начали работать новые структурные подразделения психиатрической службы как в амбулаторном звене, так и в стационаре. Это позволило повысить эффективность и качество оказания психиатрической, психотерапевтической и психологической помощи.

Обеспечено развитие службы паллиативной медицинской помощи: созданы 15 взрослых патронажных выездных бригад и 1 детская бригада.

Началась реализация нового федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом»: 13 медучреждений Крыма, оказывающих помощь сельским жителям, дооснащены медоборудованием, созданы Школы диабета.

На базе Республиканской клинической больницы им. Н. А. Семашко функционирует Центр управления сердечно-сосудистыми рисками. Центр организован в целях совершенствования оказания специализированной медицинской помощи, обеспечения взаимодействия между медорганизациями и соблюдения преемственности в оказании помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, создания условий для долгосрочного управления сердечно-сосудистыми рисками.

Помощь пациентам с сердечно-сосудистой патологией оказывается в двух первичных сосудистых отделениях и пяти региональных сосудистых центрах. Показатель смертности от болезней системы кровообращения в 2023 году в регионе снизился на 7,0 % по отношению к 2022 году.

Кроме того, в РКБ им. Н. А. Семашко впервые в Крыму созданы противоэпилептический кабинет, кабинет мониторинга электроэнцефалографии (прежде всего, для обследования больных с фармакорезистентной эпилепсией для решения вопроса о необходимости хирургического лечения очагов болезни).

В 2023 году стартовала программа расширенного неонатального скрининга. Теперь новорожденным проводят исследования на наличие 36 наследственных и врожденных заболеваний. Ранее такие исследования проводились в отношении только пяти заболеваний. В 2023 году расширенное исследование для новорожденных проведено для более 14 тысяч детей.

Выполнено всего 823 процедуры ЭКО за счет средств ОМС, приняты роды у 153 женщин, рожден 171 ребенок.

В 2023 году более 89 тысяч крымчан обеспечены льготными лекарственными препаратами за счет средств федерального и регионального бюджетов на общую сумму более 3,2 млрд. рублей. Кроме того, 84 ребенка, имеющих тяжелые жизнеугрожающие редкие (орфанные) заболевания, обеспечены дорогостоящими лекарственными препаратами за счет средств Фонда «Круг добра» на общую сумму 1,1 млрд. рублей.

Важнейшее условие эффективной работы отрасли – это обеспечение ее квалифицированными медицинскими кадрами. В текущем году приняты на работу​ 732 медицинских специалиста:​ 146 врачей и 586 средних медицинских и фармацевтических​ работников. Продолжают действовать меры социальной поддержки медработников и вступают в силу новые. С 1 января 2024 года медицинские работники получат возможность использовать компенсацию оплаты аренды жилых помещений, которая осуществляется за счёт бюджета Республики Крым, в качестве компенсации платежей по ипотечным кредитным договорам. С целью материальной поддержки студентов, заключивших с Минздравом Республики Крым договоры о целевом обучении, с 2024 года будет осуществляться дополнительная выплата к стипендиям за счёт республиканского бюджета, — сообщил Константин Скорупский.

Министр здравоохранения Республики Крым отметил, что развитие отрасли здравоохранения, с целью повышения качества и доступности медицинской помощи жителям и гостям полуострова, продолжается.

Фото: минздрав РК.