 В Крыму появятся центры амбулаторной онкологической помощи

В Крыму будут организованы пять центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Мероприятия будут осуществлены в рамках Региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями», срок реализации которой с 2019 по 2024 годы. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Александр Остапенко.

В Евпаторийской городской больнице уже заканчивается капитальный ремонт здания для размещения центра амбулаторной онкологической помощи. Кроме того, ЦАОП будут организованы на базе Симферопольской поликлиники №2, Джанкойской центральной районной больницы, Керченской больницы № 1 имени Н.И. Пирогова, Феодосийского медицинского центра. В настоящее время рассматривается возможность сокращения ранее планируемых сроков открытия, — рассказал министр.

Центры амбулаторной онкологической помощи создаются с целью приближения оказания необходимой медицинской помощи к месту проживания больных и обеспечат своевременность и комфортность прохождения диагностических процедур при возникновении подозрения о наличии у пациента онкологического заболевания.

В созданных центрах пациенты будут иметь возможность пройти эндоскопические, ультразвуковые и функциональные исследования, а также рентгеновские исследования, включая маммографию и компьютерную томографию, – подчеркнул Александр Остапенко.

За счет улучшения диагностической базы, создание центров амбулаторной онкологической помощи позволит сократить сроки обследований пациентов с онкологическими заболеваниями и при подозрении онкологического заболевания.

Помимо врача-онколога, в ЦАОП будут вести прием также другие специалисты узкого профиля — гастроэнтеролог, дерматовенеролог, кардиолог, невролог, эндокринолог, уролог, оториноларинголог, реабилитолог и другие.

На базе центров амбулаторной онкологической помощи в условиях дневного стационара будет проводиться лечение пациентов современными противоопухолевыми таргетными препаратами, — подытожил министр.

Фото и материалы: пресс-служба минздрава РК.