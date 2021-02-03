 В Крыму появятся центры амбулаторной онкологической помощи

В Крыму будут организованы пять центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Мероприятия будут осуществлены в рамках Региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями», срок реализации которой с 2019 по 2024 годы. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Александр Остапенко.
В Евпаторийской городской больнице уже заканчивается капитальный ремонт здания для размещения центра амбулаторной онкологической помощи. Кроме того, ЦАОП будут организованы на базе Симферопольской поликлиники №2, Джанкойской центральной районной больницы, Керченской больницы № 1 имени Н.И. Пирогова, Феодосийского медицинского центра. В настоящее время рассматривается возможность сокращения ранее планируемых сроков открытия, — рассказал министр.
Центры амбулаторной онкологической помощи создаются с целью приближения оказания необходимой медицинской помощи к месту проживания больных и обеспечат своевременность и комфортность прохождения диагностических процедур при возникновении подозрения о наличии у пациента онкологического заболевания.
В созданных центрах пациенты будут иметь возможность пройти эндоскопические, ультразвуковые и функциональные исследования, а также рентгеновские исследования, включая маммографию и компьютерную томографию, – подчеркнул Александр Остапенко.
За счет улучшения диагностической базы, создание центров амбулаторной онкологической помощи позволит сократить сроки обследований пациентов с онкологическими заболеваниями и при подозрении онкологического заболевания.
Помимо врача-онколога, в ЦАОП будут вести прием также другие специалисты узкого профиля — гастроэнтеролог, дерматовенеролог, кардиолог, невролог, эндокринолог, уролог, оториноларинголог, реабилитолог и другие.
На базе центров амбулаторной онкологической помощи в условиях дневного стационара будет проводиться лечение пациентов современными противоопухолевыми таргетными препаратами, — подытожил министр.
Фото и материалы: пресс-служба минздрава РК.
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