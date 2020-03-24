В Крыму призвали поставщиков ввести мораторий на повышение цен на лекарства

Власти Крыма предложили ввести в России мораторий на повышение отечественными производителями цен на лекарства.

В ходе очередного заседания оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса в Крыму было заявлено, что поставщики лекарств требуют предоплату и повышают цены на препараты.

Поставщики требуют предоплату – ранее они этого не делали. Это ухудшает положение розничной сети. Поставщики предлагают цены на препараты российского производства на 20-30% дороже, — заявил руководитель Межрегионального управления Росздравнадзора по РК и г. Севастополю Василий Климов.

Информацию по каждому такому случаю крымские власти отправляют в Москву.