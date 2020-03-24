Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В Крыму призвали поставщиков ввести мораторий на повышение цен на лекарства

crimeapress_news

В Крыму призвали поставщиков ввести мораторий на повышение цен на лекарства
Иллюстрация: Dailystorm.ru

В Крыму призвали поставщиков ввести мораторий на повышение цен на лекарства

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:19 24.03.2020

Власти Крыма предложили ввести в России мораторий на повышение отечественными производителями цен на лекарства.

В ходе очередного заседания оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса в Крыму было заявлено, что поставщики лекарств требуют предоплату и повышают цены на препараты.

Поставщики требуют предоплату – ранее они этого не делали. Это ухудшает положение розничной сети. Поставщики предлагают цены на препараты российского производства на 20-30% дороже, — заявил руководитель Межрегионального управления Росздравнадзора по РК и г. Севастополю Василий Климов.

Информацию по каждому такому случаю крымские власти отправляют в Москву.

Оформите сегодня решением крымского оперативного штаба и направьте в центральный штаб предложение ввести мораторий на повышение цен производителями лекарств при поставках в розничные сети. В противном случае предлагаю лишать производителей мер государственной поддержки и размещать о них информацию в открытом доступе. Чтобы понимали, что спекулируют на тяжелой ситуации, — заявил Глава Республики Сергей Аксёнов.

В Крыму призвали поставщиков ввести мораторий на повышение цен на лекарства

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.