В Крыму продлено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств

Для предупреждения угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории Республики Крым в соответствии с приказом Минприроды Крыма «Об ограничении пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности» с 23 июля 2021 года введено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности, на 21 календарный день.

Запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ, работ с использованием открытого огня в лесах и природных экосистемах, на прилегающих к ним территориях, включая сжигание порубочных остатков и мусора, сухой травы и бытовых отходов, проведение сельхоз палов и газосварочных работ.

Посещение лесов ограничено за исключением специально оборудованных мест отдыха граждан, с которыми можно ознакомиться здесь .

Ограничения, указанные в приказе, не распространяются на лиц, осуществляющих деятельность по использованию лесов в соответствии с действующим законодательством, в том числе лиц, использующие лесные участки в целях осуществления рекреационной деятельности (оказывающих рекреационные услуги) и лиц, находящихся на данных рекреационных лесных участках (получающих рекреационные услуги).

Органы управления и силы территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций переведены в режим повышенной готовности.

В случае обнаружения лесного пожара просим незамедлительно сообщать в региональную диспетчерскую службу Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым по телефонам: (3652) 44-28-12, +7 978 0000192 или в Главное управление МЧС России по Республике Крым по номеру 112.