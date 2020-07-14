В Крыму продлили запрет на пребывание граждан в лесах

Ограничения связаны с обеспечением пожарной безопасности.

Министерство экологии и природных ресурсов РК, в целях обеспечения пожарной безопасности, продлевает на 21 календарный день ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.

С приказом Минприроды Крыма «Об ограничении пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности» можно ознакомиться здесь .

Лесопожарными формированиями и инспекторскими группами лесной охраны усилено патрулирование и осмотр территории лесного фонда на предмет выявления пожаров. С целью предупреждения возгораний лесной охраной проводится комплекс противопожарных мероприятий и работ по мониторингу пожарной опасности в лесах, — отметили в минприроды Крыма.

Экологи призывают жителей и гостей Крыма, в связи с прогнозируемым установлением IV и V классов пожарной опасности на территории полуострова, отсутствием улучшения пожарной обстановки (по данным прогноза метеорологических (погодных) условий) и наличием возгораний на территории сопредельной с лесным фондом, в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах воздержаться от посещения лесных массивов.