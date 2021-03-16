В Крыму продолжается развитие санитарной авиации. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский. Отделение санитарной авиации функционирует на базе ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи».

С начала 2021 года по Республике Крым осуществлено 24 вылета, из которых 23 – медицинская эвакуация, 1 – консультация тяжелого больного. В федеральные лечебные учреждения медицинская эвакуация крымских больных в этом году осуществлялась 5 раз, из которых 4 пациента были дети, — сказал Антон Лясковский.

Медицинская эвакуация осуществляется вертолетом типа «Ансат», который оснащен медицинским модулем (аппарат ИВЛ, кардиомонитор, пульсоксиметр, инфузомат и другое необходимое оборудование).

По информации республиканского минздрава, в 2020 году осуществлено 207 вылетов, эвакуировано 212 пациентов, из которых 67 детей, в том числе 43 ребенка до одного года.

Как сообщил заместитель министра, больных эвакуируют с политравмой, ожогами, желудочно-кишечным кровотечением, серьезными заболеваниями органов брюшной полости, инсультами, инфарктами и другими тяжелыми заболеваниями и состояниями.

В 2021 году в рамках регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» планируется осуществить порядка 300 вылетов санитарной авиации. В рамках ведомственной целевой программы будут начаты работы по строительству новых вертолётных площадок, — подытожил Лясковский.

Фото: минздрав РК.